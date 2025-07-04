Kozan'da Motosiklet Sürücüsü Kamyonetle Kaldırım Kutusu Arasında Sıkıştı

Adana'nın Kozan ilçesinde kaldırımda bulunan telefon hat dağıtım kutusu ile kamyonet arasında sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, Şevkiye Mahallesi'nde 01 AZD 761 plakalı motosikletin sürücüsü Furkan D, önünde seyreden Hasan G. yönetimindeki 01 ATV 089 plakalı kamyoneti sağ tarafından geçmek istediği sırada kaldırımda bulunan telefon hat dağıtım kutusu ile kamyonet arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

CANKUR ekipleri yaptığı çalışmayla motosiklet sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.