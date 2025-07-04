Kozan'da Motosiklet Sürücüsü Kamyonetle Kaldırım Kutusu Arasında Sıkıştı

Kozan'da Motosiklet Sürücüsü Kamyonetle Kaldırım Kutusu Arasında Sıkıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin sürücüsü, kamyoneti sağ tarafından geçmeye çalışırken telefon hat dağıtım kutusu ile kamyonet arasında sıkışarak yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde kaldırımda bulunan telefon hat dağıtım kutusu ile kamyonet arasında sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, Şevkiye Mahallesi'nde 01 AZD 761 plakalı motosikletin sürücüsü Furkan D, önünde seyreden Hasan G. yönetimindeki 01 ATV 089 plakalı kamyoneti sağ tarafından geçmek istediği sırada kaldırımda bulunan telefon hat dağıtım kutusu ile kamyonet arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

CANKUR ekipleri yaptığı çalışmayla motosiklet sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da sıcaklar 40 dereceye ulaştı, tarlalar halıyla kaplandı

Turistler akın ediyor! Sıcaklık 40 dereceye ulaştı, tarlalar kaplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.