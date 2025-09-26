Haberler

Kozan'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Kadirli Caddesi'nde meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 LS 216 plakalı otomobil, Kadirli Caddesi'nde ilerlediği sırada ara sokaktan çıkan Berat E. idaresindeki 01 AVC 172 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Berat E. ve arkasında yolcu olarak bulunan Muhammet E.Ü. (17), karşı yönden gelen motosiklete çarparak yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan Berat E. ve Muhammet E.Ü'yü Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
