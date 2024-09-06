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Kozan'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hamza Yılmaz (25), ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş olan Hamza Yılmaz yönetimindeki 01 ADS 287 plakalı motosiklet ile İsa Uzun kontrolündeki 01 RM 929 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polise gibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yılmaz, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsünü ifade için emniyete götüren polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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