Kozan'da Modifiyeli Araçlara Cezalar Kesildi, 28 Aranan Şahıs Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan uygulamalarda 10 modifiyeli araca idari para cezası uygulandı ve 28 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 10 modiyefili araca idari para cezası uyguladı. 28 aranan şahıs yakalandı.

Kozan 9- 16 Ekim tarihleri arasında yapılan uygulamalarda ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler halkın huzur ve güvenini tehlikeye atan unsurlara karşı denetim gerçekleştirdi.

İlçenin bir çok noktasında gerçekleşen uygulamada 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 226 mermi ele geçirilirken, 10 sürücüye araçları modifiyeli olduğu için, 33 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan trafik idari para cezası uygulandı. 2 motosiklet, 6 araç trafikten men edildi. Yapılan çalışmalarda 28 aranan şahıs yakalanırken, 5.54 gram ve 40 tablet muhtelif uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildiği belirtildi. - ADANA