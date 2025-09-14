Haberler

Kozan'da Minibüs Kazası: İki Yaralı

Kozan'da Minibüs Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak kayaya çarpan minibüste iki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak kayaya çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Ergenuşağı Mahallesi Bostanlı mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı.

Kazada minibüsteki Sevgi K. ve Gülseren K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

Tartışma bir anda kana bulandı! Baba ve 14 yaşındaki kızı vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.