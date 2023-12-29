Üye Girişi
Haberler

Kozan'da Midibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Akdam Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen midibüs ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Iraz C. (65), Seyfettin İ. (57), Ayşe A. (84) ve İsmail K. (39) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Kozan Adana Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title