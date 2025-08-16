Kozan'da Mezarlıkta Tahrip Edilen Mezar Taşları İhbar Edildi

Adana'nın Kozan ilçesindeki Tırmıl Mezarlığı'nda bazı mezar taşları tahrip edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aslanlı Mahallesi'ndeki Tırmıl Mezarlığı'na giden vatandaşlar, bazı mezar taşlarının tahrip edildiğini gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
