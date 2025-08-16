Kozan'da Mezarlıkta 20 Mezar Taşı Kırıldı

Kozan'da Mezarlıkta 20 Mezar Taşı Kırıldı
Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Tırmıl Mezarlığı'nda 20 mezar taşı kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı. Olay jandarma ekiplerine bildirildi ve bölge halkı duruma tepki gösterdi.

ADANA'nın Kozan ilçesi Aslanlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta 20 mezar taşı kırıldı.

Aslanlı Mahallesi Tırmıl Mezarlığı'na sabah saatlerinde gelenler, mezar taşlarının kırıldığını fark edip, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede 20 mezarın taşlarının kırıldığı saptandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, bölge halkı ise tepki gösterdi. Bazı kişiler, mezarların tahrip edilmesinin saygısızlık olduğunu belirterek, "Bu büyük bir vicdansızlık. Bunları yapanların derhal bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

