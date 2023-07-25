Kozan'da meydana gelen depremde kaya evi yıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dağdan kopan kaya bir eve girdi.

Merkez üssü Kozan'ın Minnetli Mahallesi'nde sabah meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de hissedildi. Deprem esnasında Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde depremin etkisiyle dağdan dev kayalar koptu. Kopan dev kaya kütlesinden biri Ahmet Özerli'nin evine girdi. Mutfaktan içeri giren kaya nedeniyle evde zarar oluştu. Ahmet Özerli ile eşi Elif Özerli yara almadan kurtuldu ancak çift büyük bir korku yaşadı. Evde hasar oluşurken, AFAD görevlileri yardım için köye geldi. Çift, güvenli bir yere yerleştirildi. - OSMANİYE