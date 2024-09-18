Kozan'da Mahalleliler Kanalizasyon Kokusuna Baza ile Çözüm Buldu

Kanalizasyon kokusunu önlemek için rögarı baza ile kapattılar

Adana'nın Kozan ilçesinde mahalle sakinleri kanalizasyondan gelen kokuya bir türlü önlem alınmayınca rögarı baza ile kapatıp, kokuyu önlemeye çalıştı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde mahalle sakinleri kanalizasyondan gelen kokuya bir türlü önlem alınmayınca rögarı baza ile kapatıp, kokuyu önlemeye çalıştı.

Kozan'da Karacaoğlan Mahallesi 11083 sokaktaki kapağı olmayan rögar nedeniyle mahalleyi koku sardı. Mahalle sakinleri bir türlü kokuya önlem alınmaması üzerine kendi çözümünü kendi üretti. Öğrenci yurdu önünde rögar sokağa akınca mahalle sakinleri önce boru döşedi ardından rögara baza kapatarak yaşadıkları koku sorununu çözmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinden Serhat Arslan yaklaşık 4 yıldır bu sorunu yaşadıklarını kaydederek koku ve akan suyun mahallede sorun yaşatması üzerine baza ile rögarın üstünü kapatarak çözüm bulduklarını ama sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Mahallede yaşayan kadınlar yıllardır koku nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ederek, rögara baza kapatarak koku sorununu kısmen çözmeye çalıştıklarını ama kalıcı çözüm için ASKİ yetkililerinin seslerini duymasını istedi.