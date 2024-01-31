Üye Girişi
Haberler

Kozan'da Lastik Dükkanı Yangını

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde bir lastik dükkanının önünde çıkan yangında, iş yeri önünde bulunan lastikler ile park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde lastik dükkanın önünde yangın çıktı. Yangında iş yeri önünde istiflenen lastikler ile alevlerin sıçradığı park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece yarısı ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde sanayi sitesinde bulunan lastik dükkanın önünde çıktı. İş yeri önünde bulunan eski lastikler, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Hızla büyüyen alevler, iş yerinin yakınında park halinde bulunan hafif ticari araca da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köpüklü ve tazyikli su ile müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kozan İtfaiye Adana Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Can Atalay AYM kararı ne? Anayasa Mahkemesi Can Atalay'a ne karar verdi? Sine-i Millet ne demek? Sine-i Millet ne anlama gelir? Sine-i Millet nedir? Fas elendi mi (Afrika Kupası)? Ziyech dönüyor mu, ne zaman dönecek? 31 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 31 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 31 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 31 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 31 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 31 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 31 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 31 Ocak 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 31 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 31 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 31 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Can Atalay neden ceza aldı, ne yaptı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title