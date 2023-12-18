Kozan'da Kuyumcu Soygunu Girişimi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kuyumcu dükkanında elinde bomba düzeneği olduğunu iddia eden şüpheli, iş yeri sahibinin havaya ateş etmesi üzerine kaçtı. Şüphelinin attığı düzenek, bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde elinde bomba düzeneği olduğunu iddia ederek kuyumcu dükkanını soymaya çalışan şüpheli, iş yeri sahibinin tabancayla havaya ateş etmesi üzerine kaçtı. Şüphelinin sokağa attığı düzenek, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesi'ndeki B.Y.'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzünün bir kısmını sargı beziyle gizleyen, elinde çuval bulunan şüpheli, bileziklere bakmaya başladı. Bir süre sonra eline patlayıcı olduğunu iddia ettiği bir düzenek alan şüpheli, kuyumcudan çuvalı altınlarla doldurmasını istedi. Kuyumcu, tezgahın altındaki tabancasını alarak havaya iki el ateş etti. Paniğe kapılan soyguncu, iş yerinden koşarak kaçtı. Üzerindeki montu ve düzeneği de Bahadır Sokak'ta yere attı. İhbar üzerine bölgeye bomba imha uzmanları ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak düzeneği fünyeyle patlattı. Bu sırada çevredekiler panik yaşadı. Düzenekte gerçekten patlayıcı olup olmadığının anlaşılması için inceleme başlatıldı. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.