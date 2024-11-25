Kozan'da Kuvvetli Rüzgar Hastanenin Dış Cephesini Söküp Attı

Kuvvetli rüzgar hastanenin dış cephesini yerinden söktü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle hastanenin dış cephe kaplamasını söktü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede dün sabah başlayan yaşanan ve hızı saate 70 kilometreyi bulan rüzgar ilçede birçok ev ve iş yerinde hasara neden oldu. Rüzgarın şiddeti ile birçok evin çatısı, seralar hasar görürken ilçe devlet hastanenin dış cephe kaplaması da yerinden söküldü. O anlar bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak tadilat çalışması başlatıldı.