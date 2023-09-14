KOZAN'DA KORKUTAN YANGIN

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir evde ekmek yapımı sırasında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir evde ekmek yapımı sırasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi üzerinde bulunan Metin Ç.'ye ait evde ekmek yapımı sırasında yangın meydana geldi. Yangına vatandaşlar müdahale edip, ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.