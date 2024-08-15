Kozan'da köprüde korkuluğa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, köprüdeki korkuluğa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde köprüdeki korkuluğa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İ.K'nin (20) kullandığı 01 RG 307 plakalı otomobil, İmamoğlu-Kozan kara yolundaki köprüde korkuluğa çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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