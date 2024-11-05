Kozan'da Köpeğe Çarpmamak İçin Sulama Kanalına Düşen Cip

Adana'nın Kozan ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan cip sulama kanalına düştü.

Alparslan Bozkurt idaresindeki 80 AL 014 plakalı cipin önüne Çanaklı Mahallesi İnci Sokak'ta sahipsiz köpek çıktı.

Bozkurt'un kullandığı araç, köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra nedeniyle yarısı dolu sulama kanalına düştü.

Kazada yara almayan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Alparslan Bozkurt, gazetecilere, önüne aniden çıkan köpek nedeniyle panik yaşadığını ve ona çarpmamak için manevra yaptığını belirterek, "Aracımla seyrederken önümüze köpek çıktı. Sulama kanalının koruması olmadığı için direkt kanala uçtum. Bu olay sürekli burada tekrarlanıyor. Yetkililerden kanalın etrafını kapatmalarını ve bir çözüm bulmalarını istiyoruz." dedi.