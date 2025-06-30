Kozan'da Kopan Elektrik Teli Yangına Sebep Oldu

Kozan'da Kopan Elektrik Teli Yangına Sebep Oldu
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Adana'nın Kozan ilçesinde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan yangına çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etti.

KOPAN ELEKTRİK TELİ YANGINA NEDEN OLDU

Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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