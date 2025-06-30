Kozan'da Kopan Elektrik Teli Yangına Sebep Oldu

KOPAN ELEKTRİK TELİ YANGINA NEDEN OLDU

Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.