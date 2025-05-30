Kozan'da Kısa Süreli Fırtına ve Yağış Korku Dolu Anlar Yarattı

Kısa süreli yağış ve fırtına korku dolu anlar yaşattı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dün kısa süreli etkili olan şiddetli yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bucak bölgesinde aniden başlayan fırtına ile kaçan vatandaş evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarsını sürdürdüğü yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar Kozan'da etkili oldu. Bölgesel olarak etkili olan sağanak yağış ve fırtınaya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı, zor anlar yaşandı. İlçeye bağlı Acarmantaş mahallesinde Halil Seğmen'e ait evin çatısıuçtu. Fırtına yaşanmadan dakikalar öncesinde ev sahiplerinin bahçede otururken aniden eve kaçış anı ve sandalyelerin devrilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe merkezinde de etkili olan sağanak yağışta su birikintisi oluştu. Bir cadde de vatandaşın palet taşıma aracı ile karşıdan karşıya geçmesi dikkat çekti.