Kozan'da Kiracı Kavgası: Ev Sahibi ve Eşi Tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde kiracılarını darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi Y.R. ve eşi N.R. tutuklandı. Hüseyin Başak, çıkan bir tartışma sonucu sopayla darbedilerek yaşamını yitirdi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.R. ile N.R. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel