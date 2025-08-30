Kozan'da Kiracı Kavgası: Ev Sahibi ve Eşi Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kiracılarını darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi Y.R. ve eşi N.R. tutuklandı. Hüseyin Başak, çıkan bir tartışma sonucu sopayla darbedilerek yaşamını yitirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan kavgada kiracılarını darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi ve eşi tutuklandı.

Savruk Yaylası'nda Hüseyin Başak'ın sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Başak'ın ev sahibi Y.R. ile eşi N.R. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.R. ile N.R. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Savruk Yaylası'nda dün çıkan tartışmada Hüseyin Başak sopayla darbedilerek öldürülmüştü.

