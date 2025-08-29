Kozan'da Kiracı Katledildi

Adana'nın Kozan ilçesinde Y.R., kiracısı Hüseyin Başak'ı tartışma sonrası sopayla öldürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Başak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, Y.R.’yi yakalamak için soruşturma başlattı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Y.R., tartıştığı kiracısı Hüseyin Başak'ı sopayla öldürdü.

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Kuytucak köyü Savruk Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Y.R., eline aldığı sopayla Başak'a vurdu. Başak, aldığı darbelerle yere yığılırken, Y.R. aracıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Başak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Başak'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma, kaçan Y.R.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: KOZAN,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
