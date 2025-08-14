Kozan'da Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı
Adana'nın Kozan ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel