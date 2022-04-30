Kozan'da "Kemerli Bayramlar" uygulaması
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde trafik polisleri "Kemerli Bayramlar" uygulaması yaptı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde trafik polisleri "Kemerli Bayramlar" uygulaması yaptı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yaptığı uygulamada sürücüleri Ramazan Bayramı yolculuklarında emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.
Ekipler, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı, bilgilendirici broşür dağıttı.
Sürücüler uygulamadan ve bilgilendirmelerden memnuniyet duyduklarını belirtti.
AA / Fatih Azgın - Güncel