Adana'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu
Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan 16 yaşındaki H.K., evinin yakınında bulundu ve ailesiyle buluşturuldu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları başarıyla sonuçlandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız çocuğu bulunduktan sonra ailesiyle buluşturuldu.
Velicanlı Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra ailesinin haber alamadığı H.K'yi arama çalışmaları sürdü.
Jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ekiplerince yürütülen çalışmada kız çocuğu, evinin yakınında bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen H.K. ailesine teslim edildi.
