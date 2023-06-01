Kozan'da kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Her yerde arıyorlardı, cansız bedenine ulaştılar

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kapıkaya mahallesi'nde 30 Mayıs sabahı kaybolan 57 yaşındaki Efe Ulaş'ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Kapıkaya Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre dün sabah saatlerinde evinden ayrılan 57 yaşındaki Efe Ulaş'tan bir daha haber alınamadı. Yakınları Jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarma ekipleri ile birlikte AFAD ve Kozan Belediyesi AKOM ekipleri Kapıkaya Mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan aramalar sonucunda 57 yaşındaki Efe Ulaş'ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Efe Ulaş'ın cenazesinin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarmanın yaşanan olay ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturması sürüyor.