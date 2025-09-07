Haberler

Kozan'da Kavşakta Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilde, biri bebek 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kozan-Mansurlu kara yolu Tepecikören Kavşağı'nda meydana geldi. Sibel K. (19) yönetimindeki 01 FA 205 plakalı otomobil, kavşaktaki bir otomobille çarpıştı. Kazada Sibel K., Aylinsu K. (17), Aden Hifa T. (1) ve Meltem N. (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aden Hifa T., ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
