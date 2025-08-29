Kozan'da Kavga Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışma kanlı kollara döndü. Y.R. adlı ev sahibi, kavgada kiracısı Hüseyin Başak'ı sopayla darbederek ölümüne sebep oldu. Olayın ardından jandarma kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan kavgada ev sahibinin sopayla darbettiği kişi hayatını kaybetti.
Savruk Yaylası'nda Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.R, iddiaya göre Hüseyin Başak'a sopayla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Başak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel