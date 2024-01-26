Kozan'da kar nedeniyle mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 14 kişi, yolun iş makinesiyle açılmasıyla kurtarıldı. Akçalıuşağı Mahallesi Almadere mevkisinde ulaşım kapandıktan sonra Adana Büyükşehir ve Kozan belediyelerine bağlı ekipler çalışma başlattı. 6 araçtaki 14 kişi kurtarıldı ve yol trafiğe açıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 14 kişi, yolun iş makinesiyle açılmasıyla kurtarıldı.
Akçalıuşağı Mahallesi Almadere mevkisi, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bölgeye yönlendirilen Adana Büyükşehir ve Kozan belediyelerine bağlı ekipler, iş makinesiyle çalışma başlattı.
Çalışma sonucu, yolda mahsur kalan 6 araçtaki 14 kişi kurtarıldı.
Kapanan yol trafiğe açıldı.