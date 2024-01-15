Kozan'da Kamyonet Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun çarptığı kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı.
Ömer E'nin kullandığı 31 ZE 192 plakalı narenciye yüklü kamyon, Kozan- Osmaniye kara yolunun Hacıbeyli Mahallesi yakınında Ziya İ. yönetimindeki 01 LR 798 plakalı kamyonet ve Kemal Ş'nin sürdüğü 01 AGJ 592 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kamyonet sürücüsü Ziya İ. ve yanındaki Özkan K, sıkıştıkları araçtan ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Ambulansa taşınan 2 yaralı, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.