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Kozan'da Kamyonet Çarpması Resultasında Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kozan'da Kamyonet Çarpması Resultasında Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Y. adlı 37 yaşındaki adam, bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kamyonet sürücüsünü gözaltına alırken kazayla ilgili inceleme başlattı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı İbrahim Y. (37), ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Y.'ye yolun karşısına geçtiği sırada, Bekir Ö. yönetimindeki 01 RT 817 plakalı kamyonet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim Y., sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyonet sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnceleme 3-sayfa Sağlık Güncel Polis Adana Kozan Kaza

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