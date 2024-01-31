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Kozan'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, sürücünün evli ve iki çocuk babası olduğu ve bir çocuğunun daha dünyaya geleceği öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Serkan Ağar yönetimindeki 01 ADT 961 plakalı otomobil, Kadirli- Kozan Yolu Buduklu Kavşağı'nda, akaryakıt istasyonundan yola çıkan A.A. idaresindeki 44 BE 448 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, CANKUR ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Ağar'ın öldüğünü tespit etti.

Çalışmaların ardından Ağar'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ağar'ın, Salı günü bir çocuğunun daha dünyaya geleceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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