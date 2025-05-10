Kozan'da Kamyon Tamiri Sırasında Kaza: Bir Kişi Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde evinin önünde kamyonunu tamir eden Mustafa K., aracın kupa kısmının düşmesi sonucu sıkışarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde, evinin önünde kamyonunu tamir ederken aracın düşen kupa kısmında sıkışan Mustafa K. (34), yaralandı.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde kamyonunu tamir etmek isteyen Mustafa K., motora ulaşabilmek için aracın kupa kısmını kaldırdı. Tamir sırasında düşen kupanın altında kalan Mustafa K., sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan Mustafa K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel