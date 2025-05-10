Kozan'da Kamyon Tamiri Sırasında Kaza: Bir Kişi Yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, evinin önünde kamyonunu tamir ederken aracın düşen kupa kısmında sıkışan Mustafa K. (34), yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde kamyonunu tamir etmek isteyen Mustafa K., motora ulaşabilmek için aracın kupa kısmını kaldırdı. Tamir sırasında düşen kupanın altında kalan Mustafa K., sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan Mustafa K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.