Kozan'da Kamyon Kupası Üzerine Düştü, Bir Kişi Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, tamir ettiği kamyonun kupasının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde tamir ettiği kamyonun kupası üzerine düşen kişi yaralandı.
İddiaya göre, Mustafa K. (34) Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan kamyonun kupa kısmını kaldırarak arızasını tamir etmeye başladı.
Bir süre sonra kamyonun kupası kapanarak Mustafa K'nin üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel