Kozan'da Kafa Kafaya Çarpışma: 7 Yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Kozan-Feke karayolu Sıralıf mevkisinde meydana geldi. Sinan E. yönetimindeki 01 AZM 904 plakalı otomobil ile Mehmet K. yönetimindeki 01 DBU 51 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki araçta bulunan Raziye K., Arda K., Erdem K., Hasret M.K. ve Hatice K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, Cankur ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, Cankur ekipleri tarafından çıkarılırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.