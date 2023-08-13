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Kozan'da kafa kafaya çarpışan araçlarda 1 ölü, 5 yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ayşehoca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Anıl Aytaç Atıcı (38) yönetimindeki 01 ATC 66 plakalı kamyonet ile İsmail Bıçakçı idaresindeki 80 AEG 295 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüler ve araçta bulunan Ramazan G., Doğan K., Yunus E. ve Gökay Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan, Ceyhan ve Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Atıcı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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