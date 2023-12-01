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Kozan'da kadına çarpan kamyonetin sürücüsü konuştu

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Adana'nın Kozan ilçesinde yan kapağı açılarak yolda yürüyen kadına çarpan kamyonetin sürücüsü, kaza olduğunu sabah evine polis gelince öğrendiğini söyledi. Sürücü, kaza olduğunu fark etse kendisi yardım edeceğini belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yan kapağı açılarak yolda yürüyen kadına çarpan kamyonetin sürücüsü, "Kaza olduğunu sabah evime polis gelince öğrendim. Kaza olduğunu görsem kendim araçtan iner yardım ederdim" dedi.

Kozan'da dün akşam Koraltan Çörekli yönetimindeki kamyonet hareket halindeyken yan kapağı açılmış, yolda yürüyen 3 kişiden biri olan Leyla Umutlu'ya çarparak yaralanmasına neden olmuştu. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Aracın sürücüsü Koraltan Çörekli (58) kaza yerinden 100 metre ileride durarak kapağın açıldığını fark ettiğini ve durup kapattığını fakat kimsenin kendine seslendiğini duymadığını söyleyerek, "Çukura düştüm kapağın pimi açılmış. Kaza olduğunu kapağın birine çarptığını fark etmedim. Hatta kaza yerinden 100 metre ilerde kapağın sesini duyup kapağı kapattım. Ama kimse bana seslenmedi o an kazayı hiç fark etmedim. Fark etsem kendim yardıma koşar ve hastaneye götürürdüm. Sabah polisler arayınca bir kaza olduğundan haberim oldu. Emniyete gittim ifade verdim ve ardından hastaneye gittim. Bana 'Adana'ya sevk edildi' dediler. Telefon da yok kendisine ulaşıp geçmiş olsun demek, yardımcı olmak isterim. Allah bir daha göstermesin hiçbirimize" dedi.

Sürücünün 1997 yılında ehliyet aldığı ve ilk kez kaza yaptığı da öğrenildi. Emniyette ifade veren Çörekli'ye, kaza yerini terk maddesince 2 bin 415 TL idari para cezası uygulandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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