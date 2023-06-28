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Kozan'da kaçan kurbanlık kuyudan kurtarıldı

Kozan'da kaçan kurbanlık kuyudan kurtarıldı

Güncel Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde sahibi tarafından kurban kesimine götürülen büyükbaş hayvan, kaçarak su kuyusuna düştü. Sahibi ekiplere haber verince itfaiye ekipleri hayvanı kuyudan çıkardı. Hayvan sahibi ekiplere teşekkür etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde kaçan kurbanlık düştüğü kuyudan ekiplerce çıkarıldı.

Kemer Mahallesi'nde sahibi tarafından kurban kesimine götürülen büyükbaş hayvanı kaçarak su kuyusuna düştü.

Sahibi kuyuya düşen büyükbaş hayvanını çıkaramayınca ekiplere haber verdi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Hayvan sahibi, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

İtfaiye Kemer Adana Kozan Güncel Haberler

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