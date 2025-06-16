Kozan'da İtfaiye Ekipleri Kuyuya Düşen Kedi Yavrusunu Kurtardı
Adana'nın Kozan ilçesinde itfaiye ekipleri, kuyuda mahsur kalan kedi yavrusunu başarılı bir operasyonla kurtardı. Kedi yavrusu annesine teslim edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde itfaiye ekibi, kuyuya düşen kedi yavrusunu kurtardı.
Varsaklar Mahallesi'ndeki kuyudan kedi sesi duyan çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, kuyuya düşen kedi yavrusunu yaptığı çalışma sonucu kurtardı.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan kedi annesinin yanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel