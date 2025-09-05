Kozan'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 RB 952 plakalı otomobil ile Dilek T'nin (25) kullandığı 01 ALZ 400 plakalı otomobil, Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücü Dilek T. ile her iki araçta bulunan Erva D. (7), Emine D. (44), Durmuş O. (74) ve Fatma O. (75) yaralandı.

Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.