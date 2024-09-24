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Kozan'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 ABL 866 plakalı otomobil ile 01 CAA 04 plakalı otomobil Kozan-Feke kara yolunun Suluhan mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Z.A.A. (1), C.A. (31), İ.Ç. (30) ve A.S.S. (34) ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

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