Kozan'da iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı - Haberler

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Kozan'da iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Kozan'da iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

Kozan ilçesinde Andıl ve Yüksekören mahallelerinde muhtarlık seçimleri yapıldı.

Kozan ilçesinde Andıl ve Yüksekören mahallelerinde muhtarlık seçimleri yapıldı.

Andıl Mahallesi'nde hayatını kaybeden mahalle muhtarı Cumali Akıllı'nın yerine seçilecek olan muhtarın belirlenmesi için 2 aday yarıştı.

Andıl İlkokulu'nda gerçekleşen seçimde Yasin Köse, 82 oy alarak seçimi kazandı.

Yüksekören Mahallesi'nde de muhtarlığı düşen İsmail İnceler'in yerine yeni muhtarın belirlenmesi için sandık kuruldu.

İki adayın yarıştığı seçimde 298 oy alan Cüneyt Özkan seçimi önde tamamlandı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

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