KOZAN'DA 'HUZUR VE GÜVEN' UYGULAMASI - Haberler

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KOZAN'DA 'HUZUR VE GÜVEN' UYGULAMASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOZAN'DA 'HUZUR VE GÜVEN' UYGULAMASI

ADANA'nın Kozan ilçesinde polis, 185 personelin katılımıyla 'huzur ve güven' uygulaması yaptı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde polis, 185 personelin katılımıyla 'huzur ve güven' uygulaması yaptı. Ekiplerin çalışmasında, 13 araç sürücüsüne toplamda 22 bin 416 lira para cezası kesilirken yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.

İlçede gün boyu süren 'huzur ve güven' uygulaması 185 personelin katılımıyla yapıldı. Ekipler, yapılan çalışmada sorguladığı 1570 kişiden 6'sının yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Uygulama sırasında durdurulan 315 araçtan 13 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden toplamda toplamda 22 bin 416 lira para cezası kesilirken, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.Uygulama kapsamında 45 iş yerini denetleyen polis, 2 iş yerine ruhsatları olmadığı gerekçesiyle cezai işlem uyguladı. Uygulama yapan ekiplere bir süre Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak da eşlik etti.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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