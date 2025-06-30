Kozan'da Huzur Uygulamalarında 6 Şüpheli Tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 7 firari şüpheliden 6'sı tutuklandı. Yapılan uygulamalarda silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 7 firari şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-30 Haziran'da 40 farklı noktada uygulama yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 36 mermi, 5,88 gram uyuşturucu ve 126 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Trafik denetiminde de 137 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 43 aracı trafikten men etti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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