Kozan'da Huzur Uygulamalarında 6 Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 7 firari şüpheliden 6'sı tutuklandı. Yapılan uygulamalarda silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 7 firari şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-30 Haziran'da 40 farklı noktada uygulama yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 36 mermi, 5,88 gram uyuşturucu ve 126 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Trafik denetiminde de 137 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 43 aracı trafikten men etti.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel