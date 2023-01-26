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KOZAN'DA HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI

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ADANA'nın Kozan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Olay, Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi Gür Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Otomatik av tüfeğinin kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda açılan ateş sonucu Okan Akalın (33), Mehmet Akalın (24) ve Mehmet Akalın (56) Fatma Akalın (42) yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 1 kişinin durumunn ağır olduğu öğrenilirken, polis hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Türkeli Kozan Güncel Haberler

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