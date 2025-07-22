Kozan'da Güvenlik Uygulamaları: Silah ve Suçlular Ele Geçirildi

Kozan'da Güvenlik Uygulamaları: Silah ve Suçlular Ele Geçirildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen güvenlik uygulamalarında ruhsatsız silahlar ve suçlardan aranması bulunan şahıslar yakalandı. Ayrıca 59 motosiklet sürücüsüne ceza kesilirken, eksik belgeleri olan 12 araç trafikten men edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 14-21 Temmuz'da 72 farklı noktada güven uygulaması gerçekleştirdi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarda ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 151 fişek ele geçirdi.

Ekipler, trafikte çeşitli ihlaller yaptığı belirlenen 59 motosikletin sürücüsüne de para cezası uyguladı. Eksikleri tespit edilen 10 araç ve 2 motosiklet de trafikten men edildi.

Ekipler, uygulamalarda farklı suçlardan aranması bulunan iki kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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