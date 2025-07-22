Kozan'da Güvenlik Uygulamaları: Silah ve Suçlular Ele Geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde 14-21 Temmuz'da 72 farklı noktada güven uygulaması gerçekleştirdi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarda ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 151 fişek ele geçirdi.

Ekipler, trafikte çeşitli ihlaller yaptığı belirlenen 59 motosikletin sürücüsüne de para cezası uyguladı. Eksikleri tespit edilen 10 araç ve 2 motosiklet de trafikten men edildi.

Ekipler, uygulamalarda farklı suçlardan aranması bulunan iki kişiyi de yakaladı.