Fırtına, iş yerinin sundurmasını söktü

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir iş yerinin surdurması söküldü.

Kozan ilçesinde şiddetini artıran fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Çevre yolunda bulunan bir iş yerinin surdurması, fırtınada bağlı olduğu yerden söküldü. Yola doğru savrulan sundurma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Bölgeye sevk edilen belediye ve polis ekipleri, yola savrulan parçaları toplayıp, sundurmayı da bulunduğu yere sabitledi. Kentte fırtına etkisini sürdürüyor.