Kozan'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada 33 noktada trafik ve asayiş denetimi yaptı.

Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı, 2 av tüfeği, 5 kartuş ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Denetimlerde ayrıca 119 motosiklet sürücüsüne çeşitli kural ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı, 22 araç ve 13 motosiklet de trafikten men edildi.