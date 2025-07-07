Kozan'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Kozan'da Firari Hükümlüler Yakalandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Emniyet güçleri son bir haftada 33 noktada denetim yaptı, av tüfeği, kartuş ve uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada 33 noktada trafik ve asayiş denetimi yaptı.

Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı, 2 av tüfeği, 5 kartuş ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Denetimlerde ayrıca 119 motosiklet sürücüsüne çeşitli kural ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı, 22 araç ve 13 motosiklet de trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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