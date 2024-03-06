Kozan'da Firari Hükümlüler Yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, İ.K. ve L.S. isimli hükümlüler gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada, çeşitli suçlardan 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ve 11 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan L.S. gözaltına alındı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.