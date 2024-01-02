Üye Girişi
Haberler

Kozan'da firari hükümlüler yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada 28 farklı noktada 231 personelin katılımıyla çalışma yaptı.

Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 1 tabanca ve 3 av tüfeği ile 3 fişek ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.????

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Kozan Güvenlik Ceza Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title