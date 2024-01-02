Kozan'da firari hükümlüler yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada 28 farklı noktada 231 personelin katılımıyla çalışma yaptı.
Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 1 tabanca ve 3 av tüfeği ile 3 fişek ele geçirildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.????