Kozan'da firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, G.F. isimli hükümlü Gazi Mahallesi'nde yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe genelinde arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "yağma" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan G.F. Gazi Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.