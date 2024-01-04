Kozan'da firari 2 hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, D.D. ve Ş.D. isimli hükümlüler gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D. (43) ve 7 yıl hapis cezasıyla aranan Ş.D'yi (31), yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.